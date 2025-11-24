Scenario in linea con le attese nelle tre regioni al voto (Campania, Puglia e Veneto). Gli exit poll Opinio Italia per Rai in Veneto indicano Alberto Stefani (centrodestra) tra il 59-63% e Giovanni Manildo (centrosinistra) tra il 30-34%. In Campania i dati Opinio mostrano Roberto Fico (centrosinistra) tra il 56,5-60,5% ed Edmondo Cirielli (centrodestra) tra il 35-39%. In Puglia, sempre secondo Opinio per Rai, Antonio Decaro (centrosinistra) è stimato tra il 64-68% contro il 30-34% di Luigi Lobuono (centrodestra).