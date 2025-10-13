Il candidato di centrosinistra Eugenio Giani fra il 53% e il 57%, il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi fra il 38,5% e il 42,5%. Antonella Bundu fra il 3,5% e 5,5%. Sono gli instant poll di Swg per La 7 sulle regionali in Toscana, con una copertura dell’88%.

Assenteismo record

A circa la metà delle sezioni arrivate (1.937 su 3.922 complessive), in Toscana, ha votato il 46,9% degli aventi diritto. Nel 2020, prendendo in considerazione le stesse sezioni, aveva votato complessivamente il 61,77%, circa il 14% in più. Nel 2020 l’affluenza finale arrivò al 62,60%.