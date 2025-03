La Camera dei deputati ha votato a favore dell’annullamento dell’elezione di Elisa Scutellà, deputata del Movimento 5 Stelle, assegnando il seggio a Andrea Gentile di Forza Italia. Il voto ha riguardato un seggio conteso nella circoscrizione nord della Calabria, dopo un riconteggio delle schede elettorali che ha ribaltato l’esito iniziale. L’ormai ex deputata Scutellà ha lasciato l’aula in lacrime, accompagnata dall’applauso dei suoi colleghi. “Voi oggi mi buttate fuori, ma io continuerò a combattere. Fate schifo. State facendo una porcata”, ha dichiarato con amarezza.

Il seggio contestato e il riconteggio

La decisione della Giunta delle elezioni, approvata dall’Aula con 183 voti favorevoli e 127 contrari, ha coinvolto inizialmente l’elezione di Anna Laura Orrico nel collegio uninominale Calabria 2. Il ricorso presentato da Gentile ha portato al riconteggio delle schede e al conseguente ribaltamento del risultato. Orrico, tuttavia, manterrà il proprio posto in Parlamento grazie al seggio ottenuto con il sistema proporzionale. A perdere definitivamente il posto è stata quindi Scutellà, subentrata a Orrico nel 2022.



Le reazioni del Movimento 5 Stelle

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha criticato duramente la decisione, parlando di “una svista collettiva” e accusando Forza Italia di agire per interessi di partito. In particolare, ha attaccato il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, accusandolo di concentrarsi sulla conquista del seggio anziché su temi cruciali come il piano di riarmo. In segno di protesta, tutti i parlamentari M5S hanno accompagnato Scutellà e Orrico fuori dall’Aula, formando un corteo lungo i corridoi di Montecitorio.

Chi è Andrea Gentile

Andrea Gentile è figlio di Antonio Gentile, ex senatore di Forza Italia e più volte sottosegretario. Dopo un tentativo fallito nel 2018, è riuscito a entrare in Parlamento nel 2021 subentrando a Roberto Occhiuto, eletto presidente della Regione Calabria. La sua esperienza a Montecitorio era durata solo un anno, fino alle elezioni del 2022. Ora, con questa nuova assegnazione, torna a sedere tra i banchi della maggioranza a sostegno del governo Meloni.