La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito il conflitto tra governo e magistratura “grave”, perché mina i fondamenti della democrazia italiana. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Schlein ha denunciato quello che ritiene essere un attacco sistematico da parte dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni nei confronti della magistratura. Secondo la leader dem, il governo cerca ogni giorno un nuovo “nemico” per mascherare la propria incapacità di affrontare i problemi reali del Paese, come l’inflazione, i bassi salari e le criticità nella sanità pubblica. “Usano lo scontro con i giudici come distrazione – spiega Schlein – per spostare l’attenzione dalle emergenze che colpiscono milioni di italiani”.

Il caso Open Arms e il paragone internazionale

Un punto particolarmente critico per Schlein riguarda lo scontro sul caso Open Arms, che ha coinvolto direttamente la Procura di Palermo. “Parliamo di una delle procure più esposte nella lotta contro la mafia, e invece di essere sostenuta viene attaccata con violenza inaccettabile sia dal ministro Nordio che dalla premier Meloni”, afferma. L’intervento della presidente del Consiglio, che ha commentato pubblicamente l’impugnazione di una sentenza, viene definito da Schlein come un’“interferenza senza precedenti”.

Secondo la leader del Pd, l’atteggiamento del governo italiano si inserisce in una pericolosa tendenza globale, accostandolo a leader come Donald Trump e Viktor Orbán, che a loro volta tentano di limitare l’indipendenza del potere giudiziario. “Questa destra – conclude – non accetta che la legge sia uguale per tutti. Nemmeno per loro stessi”.