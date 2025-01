“E’ un governo nemico dei giovani, animato da un atteggiamento punitivo, paternalistico e criminalizzante. Invece la voce degli studenti va ascoltata e non repressa, a volte con la forza”. E’ l’accusa della segretaria Pd Elly Schlein al convegno “Appunti per la scuola di oggi e di domani”, in corso al Nazareno.

Elly Schlein: “La scuola è priorità”

“Abbiamo preso l’impegno di usare questi mesi per la costruzione di un progetto per il Paese, una costruzione non solitaria ma che si basa sull’ascolto. Questo documento” sulla scuola “rientra nel progetto, questo è il metodo, ascoltando chi ogni giorno vive il mondo della scuola. Vogliamo arrivare insieme alla visione di un futuro migliore per la scuola italiana. La politica e il paese discutono poco della scuola, che è un pilastro delle democrazie. Le nostre ‘parole sporgenti’ vogliono camminare nel paese. Il nostro documento è un punto di avvio da offrire a un confronto vero”. “Il nostro compito – ha concluso – è costruire un’alternativa indicando con chiarezza quale sono le priorità, per noi la scuola, con la sanità, rappresenta la priorità delle priorità”.