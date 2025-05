Vanno fermati il massacro dei palestinesi e la vendita di armi a Israele. Sono inaccettabili le cose che stiamo vedendo; per questo, tutti coloro che condividono questa visione devono scendere in piazza il 7 giugno. A dirlo è la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, parlando ad Agorà su Rai3. “Serve un cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi in mano ai terroristi di Hamas, anche se questo non giustifica i 50 mila palestinesi morti”.

La segretaria del Pd ha ricordato che il governo italiano ha votato contro la revisione dell’accordo di cooperazione Ue-Israele: “Non è accettabile che chiunque critichi un governo venga poi accusato di antisemitismo. Criticare il governo Netanyahu è doveroso, dobbiamo fermare l’azione criminale di Netanyahu”.

La Schlein ha parlato anche del referendum, dicendo di “votare convintamente 5 sì”. Nel farlo ha ricordato che molti ragazzi nati in Italia non vedono riconosciuta la cittadinanza dopo anni. Per questo si deve votare sì su questo quesito, così come si deve votare sì ai quesiti sul lavoro, per cambiare leggi che, tra l’altro, non consentono il reintegro di chi viene licenziato illegalmente e lavora in una piccola impresa.

La segretaria ha parlato anche di altri argomenti tra cui l’approvazione del decreto sicurezza: “La destra ha paura della democrazia. Con il dl sicurezza si torna al Codice Rocco. Si sono inventati 14 nuovi reati, ma se avessero messo un euro sulla sanità pubblica per ogni nuova misura che hanno approvato, avrebbero fatto qualcosa”.

Questo infine il suo pensiero sul dramma dei femminicidi: “La repressione non basta, se non c’è la prevenzione. Serve l’educazione: la grande battaglia culturale deve partire dalle scuole. La cultura del possesso sta attecchendo tra i più giovani, bisogna intervenire partendo dall’educazione”.