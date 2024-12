Dopo aver aiutato, e non poco, Donald Trump, ora Elon Musk ha un nuovo passatempo: le elezioni politiche di febbraio in Germania. L’uomo più ricco del pianeta, con due tweet, ha prima definito il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier un “tiranno” e poi ha dichiarato che per le elezioni anticipate prevede “una vittoria epica per l’AfD”. Solo nel weekend, d’altronde, con un articolo pubblicato dal quotidiano Die Welt, l’amico di Giorgia Meloni aveva ribadito il suo endorsement per il partito di estrema destra. E qualche giorno prima, dopo l’attentato di Magdeburgo, Musk si era rivolto al cancelliere Olaf Scholz definendolo “un idiota incompetente” e chiedendone le dimissioni immediate. Questo, prima di scoprire che, probabilmente, l’attentatore era un suo fan e sostenitore dell’AfD.

Le parole di Scholz

Intanto, il cancelliere tedesco uscente Olaf Scholz questa sera parlerà alla nazione. Secondo le anticipazioni di stampa, il politico socialista dirà che il futuro della Germania “non sarà deciso dai proprietari dei social media”. Solo i cittadini tedeschi, sottolineerà Scholz, avranno il potere di stabilire “dove andrà la Germania”. Siamo sicuri?