Elon Musk ha dichiarato che il recente cyberattacco contro X potrebbe avere origine dall’Ucraina. “Non siamo sicuri di cosa sia successo esattamente, ma l’attacco proveniva da indirizzi IP nell’area dell’Ucraina”, ha affermato il proprietario della piattaforma in un’intervista a Fox Business. Le dichiarazioni di Musk giungono dopo un’ondata di disservizi che ha colpito X a livello globale.

Disservizi a catena e interruzioni della piattaforma

L’attacco informatico ha causato un malfunzionamento esteso, impedendo l’accesso alla piattaforma sia da app che da computer. Il primo blackout si è verificato alle 10:30 di ieri ora italiana, durando circa un’ora. Anche dopo il ripristino altri disservizi si sono susseguiti, con picchi di malfunzionamento registrati alle 13:30, 15:00 e 18:00. Gli utenti hanno segnalato difficoltà nell’accedere al social, nell’aggiornare il flusso delle notizie e nell’effettuare ricerche.

Il sospetto coinvolgimento del Dark Storm Team

Secondo Newsweek, il gruppo hacker Dark Storm Team, attivo dal 2023 e noto per la sua affiliazione filo-palestinese, avrebbe rivendicato l’attacco su Telegram. Il gruppo è specializzato in attacchi informatici contro sistemi ad alta sicurezza e, nel mese scorso, aveva annunciato una campagna di cyberattacchi contro i siti web governativi della NATO, di Israele e dei paesi alleati di quest’ultimo. Orange Cyberdefense ha confermato che Dark Storm Team dispone di risorse significative per condurre operazioni di grande portata.

Un duro colpo per Musk e per X

Elon Musk, proprietario di X dal 2022, ha sottolineato come la piattaforma sia costantemente sotto attacco, ma ha ammesso che questo episodio è stato particolarmente massiccio. “Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse. O è coinvolto un grande gruppo o un intero paese”, ha scritto in un post.

L’attacco rappresenta un duro colpo per l’imprenditore, che ha sempre vantato la stabilità di X rispetto ad altre piattaforme come WhatsApp e i servizi Meta. L’hashtag #XDown ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli utenti, evidenziando il malcontento diffuso e mettendo in discussione la sicurezza del social.