Nella già complicata questione migranti in Albania ci mancava solo il tweet di Elon Musk. Il multi miliardario e ora anche consigliere di Donald Trump, sul suo X, condividendo il post di un utente che riporta la notizia della decisione dei giudici, scrive: “Questi giudici devono andarsene” (These judges need to go).

These judges need to go — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2024

“Parole pericolose”

“Le parole di Elon Musk contro i giudici italiani – dice il consigliere laico del CSM Ernesto Carbone – sono parole pericolose. Questi nuovi oligarchi che sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l’etere i social e le nuove tecnologie) per controllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia. Dopo un’incursione nella politica tedesca oggi il giurista Elon Musk entra in modo violento criticando un potere delle Stato. Tutto questo è inaccettabile ma soprattutto pericoloso”.

“Meloni e Salvini difendano l’Italia”

“Chissà – scrive il segretario di +Europa, Riccardo Magi – se i patrioti Meloni e Salvini difenderanno la sovranità italiana dalle ingerenze del miliardario americano Elon Musk che chiede ai giudici di un Paese sovrano di andarsene? Perché Musk non si fa gli affari suoi? Forse pensa di intimidire i giudici italiani, ma l’Italia non è ancora l’Ungheria né la Russia di Putin, né tantomeno gli Usa di Trump con la giustizia assoggettata al potere politico”.