Il deputato dem Emanuele Fiano è stato contestato a Bergamo da un gruppo di ProPal ma anche dai Giovani democratici bergamaschi. Tutto è accaduto ieri sera, quando le forze dell’ordine hanno allontanato i ProPal dalla biblioteca Caversazzi, dove era in programma l’incontro ‘La pace è possibile?’, organizzato dall’associazione Italia-Israele e con ospite proprio lo stesso Fiano.

“La sinistra non può dialogare con sionisti moderati”

A essere allontanati sono stati infatti anche i membri del gruppo dei Giovani democratici, in tutto una decina. Il segretario provinciale dei Giovani democratici Lorenzo Lazzaris ha spiegato di avere sul tema una “posizione netta” e di ritenere “parte della comunicazione di sinistra per Israele non trasparente: la sinistra non può dialogare con sionisti moderati”.

Il Pd locale ha però preso le distanze dai propri giovani, a partire dalla sindaca Elena Carnevali, che ha ricevuto Fiano in municipio, esprimendo “piena solidarietà nei confronti di una persona che conosco da molti anni, sempre apprezzandone la serietà, il rigore e l’impegno per la convivenza democratica. È legittimo dissentire dalle posizioni politiche, ma non è accettabile trasformare il dissenso in attacco personale”.

A prendere le distanze in una nota anche altri esponenti dem di Bergamo come l’europarlamentare ed ex sindaco Giorgio Gori, i consiglieri regionali lombardi Jacopo Scandella e Davide Casati e il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi: “Si può dissentire dalle sue posizioni – hanno scritto -, ma non è accettabile che la sua battaglia per ‘Due popoli e due Stati’, incentrata sui diritti del popolo israeliano e di quello palestinese, possa essere messa all’indice”.