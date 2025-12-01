Nella giornata di ieri, domenica 30 novembre, Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto ha appreso l’Ansa da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva. Come precisato da fonti di +Europa, la leader 77enne “è vigile” e resta in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato nella mattina di oggi, lunedì 1 dicembre.

Alla politica radicale nota per le sue battaglie storiche a fianco di Marco Pannella le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni nel 2015. Nel 2023, dopo 8 anni di cure, la Bonino aveva annunciato di aver sconfitto il cancro.