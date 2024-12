La deputata M5s Emma Pavanelli torna sulla vicenda degli aumenti di stipendio ai ministri del Governo Meloni che non sono parlamentari. La Pavanelli parla di reddito di “ministerianza“: “Dopo una notte surreale tra rinvii, imbarazzi e goffaggini varie da parte della maggioranza, questa mattina ci dicono che l’aumento di stipendio per ministri e viceministri è saltato: sì, saltato un corno”.

Prosegue la Pavanenelli: “Il dietrofront del governo è pura messa in scena. Il nuovo reddito di “ministranza” rimane sottoforma di rimborso spese per le trasferte. Un bel bonus da 2500 euro al mese quando lavoratori, pensionati, passeggeri del trasporto pubblico locale e insegnanti non vedranno nemmeno un euro a loro sostegno. Meloni è convinta che gli italiani abbiano la mosca al naso, ma non è così”.