Europa, così non va, o cambia o moriamo tutti. Vien da dire: ci vorrebbe un Musk anche da noi. Non è lo slogan di un leader sovranista ma l’allarme lanciato da Emanuele Orsini, presidente della Confindustria italiana.

Un esempio clamoroso: “La burocrazia europea ha prodotto negli ultimi cinque anni 13mila nuove norme. Gli Stati Uniti ne hanno prodotte 3mila. Siamo l’unico continente che ha costruito questa penalizzazione dell’industria. Usa e anche Cina non ce l’hanno. La burocrazia è diventata un limite per far correre le imprese”.

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria aggiunge: “Serve una sburocratizzazione, fare una revisione della burocrazia europea. Soprattutto oggi abbiamo il dovere e la necessità di mantenere le imprese italiane ed europee da noi e non possiamo permetterci che vadano al di fuori del nostro continente”, riferisce Nicoletta Picchio su Il Sole 24 Ore.

L’agenzia Radiocor aggiunge. Se l’Unione europea non semplifica le sue norme e riduce la sua burocrazia rischia di vedere le sue imprese andare all’estero, a partire dagli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo all’evento celebrativo degli 80 anni di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. ‘Parliamo ad esempio del farmaceutico, sul patent, sulla protezione industriale del prodotto che viene pensato. Negli Stati Uniti mi dicono te lo proteggo per dieci anni, poi la Cina mi dice te lo proteggo per dieci anni, l’Europa sta varando la nuova misura e dice io te lo proteggo per cinque anni perche’ cosi’ la concorrenza funziona.

Europa, un diluvio di regole

“Ma noi abbiamo la farmaceutica, ne spediamo dieci miliardi negli Stati Uniti, ma un imprenditore italiano oggi cosa fa? Il proprio principio attivo, la sua forma, va negli Stati Uniti, lo registra, ha un patent di 10 anni, ci spedisce la medicina dagli Stati Uniti in Europa e in Italia, ma che vantaggio abbiamo avuto?’, ha spiegato Orsini, sottolineando che ‘allora la verita’ e’ che o noi ci fermiamo, eliminiamo, smettiamo di emettere burocrazia – noi abbiamo emesso negli ultimi 5 anni 13mila nuove norme, a fronte di 3.000 norme fatte dagli Stati Uniti, o i nostri si scoraggiano e vanno’ all’estero a produrre. Quindi, ‘l’indecisione fa si’ che a quel punto abbiamo un calo di produzione industriale, poi anche li’ vorrei fare un ragionamento perche’ molto spesso si parla di calo di produzione industriale facendo un po’ la media di tutto, ma non e’ effettivamente cosi’, quindi da subito serve intervenire’.