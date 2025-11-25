“Rinunciare all’educazione all’affettività, al rispetto e alla parità, e a percorsi di educazione sessuale scientifica nelle scuole, è una follia. Se vogliamo interrompere la spirale dell’odio, dobbiamo intercettare le disfunzioni relazionali fin da bambini. La prevenzione vera si fa nelle aule scolastiche, nelle famiglie, nelle comunità”. Queste le parole dell’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, in occasione Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Violenza contro le donne una responsabilità collettiva”

“La violenza maschile sulle donne non è un destino ineluttabile”, prosegue la vice presidente dei senatori PD, che aggiunge: “È una responsabilità collettiva. E la Giornata del 25 novembre ci ricorda che non bastano indignazione o slogan: serve un investimento educativo e culturale strutturale, costante e condiviso”. “Dobbiamo agire ora – sottolinea Lorenzin – per garantire ai nostri figli un futuro in cui l’amore non significhi possesso e l’identità dell’altro non venga mai trasformata in un terreno di dominio”. E ancora; “I dati pubblicati oggi da La Stampa mostrano un fenomeno che non possiamo più ignorare: la violenza contro le donne non solo non diminuisce, ma si fa sempre più giovane. Secondo i numeri di Telefono Rosa Piemonte e Di.Re, nella fascia 16-29 anni si concentra ormai oltre il 16% degli autori di violenza, spesso partner, ex partner o persino fratelli”.