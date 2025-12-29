“Una profonda riflessione sul ruolo dell’assistente sociale e del giudice minorile, su questo come Lega invece stiamo lavorando. Su questo la politica ha il dovere di lavorare perché devono essere figure che intervengono per salvare bambini e ricomporre famiglie, non per strappare bambini e separare e distruggere famiglie”. Queste le parole del vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di Radio libertà, Giovanni Sallusti, sul caso della famiglia nel bosco.

“Non capisco veramente – ha aggiunto il vicepremier- questa cattiveria, questo astio, questa voglia di vendetta, come se ci fosse da parte di qualcuno l’idea di colpirne uno per educarne cento, perché si fa come dico io. Penso che sia un incubo per quei bimbi”. “Ma la cattiveria di riservare due ore la mattina di Natale al papà e poi fuori. Poi tornatene da solo, perché rischiamo di dare un precedente. Ecco, è un sistema vergognoso, sono atti veramente inqualificabili e non avrò pace, non avrò quiete -ha concluso Salvini- fino a che non troveremo il metodo, il modo legale di riportare a casa quei bimbi. A costo di andarci, a costo di andarci una, due, tre, quattro, cinque volte. Io non l’ho ancora fatto perché speravo che si risolvesse in maniera garbata, in maniera normale, in maniera naturale”.