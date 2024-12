Faraone (Italia Viva): “Salvini aumenta le multe per i limiti di velocità, tanto lui gira in auto blu”

“A voi sembra normale – dice in una diretta Facebook il capogruppo di Italia Viva Davide Faraone – in un Paese in cui per le pensioni sociali è previsto un aumento di un euro e ottanta al mese, in cui gli stipendi sono da fame e non vengono alzati di un centesimo, arriva Salvini, il nostro supereroe, e anziché prevedere più vigili o maggiore educazione stradale, prevede un aumento delle multe di 880 euro per 10 km/h in più rispetto ai limiti di velocità: un importo pari a un intero stipendio”.

E ancora: “Dal 14 dicembre entrerà in vigore questo allucinante Codice della strada, che non tiene minimamente conto dei redditi delle persone. Certo, Salvini non avrà mai il problema dei limiti di velocità perché tanto viaggia in auto blu. Tutti gli altri, i cittadini normali, pagheranno 880 euro per 10 km/h in più: un intero stipendio, una famiglia rovinata. Grazie Salvini”.