“Macron dice che non vuole più inviare truppe europee in Ucraina? Bene il suo ripensamento, non è mai sembrata una grande idea”. Lo afferma all’ANSA il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari.

La risposta del governo alle parole di Macron

Fazzolari si riferisce alle parole del presidente francese che da Tirana ieri ha affermato che nell’incontro con Volodymyr Zelensky e i primi ministri di Gran Bretagna, Germania e Polonia non si è parlato di invio di truppe ma di “cessate il fuoco” in Ucraina. Assestando, peraltro, un colpo basso alla premier Meloni quando ha definito “fake-news” alla Putin la sua ricostruzione del vertice dei volenterosi.

“La proposta francese di invio di truppe, ribadita da Macron pochi giorni fa, è poco utile e molto rischiosa” sottolinea il sottosegretario, ribadendo che “la proposta italiana è di applicare, a guerra finita, garanzie all’Ucraina sul modello dell’articolo 5 della Nato, pur senza l’ingresso di Kiev nel Patto Atlantico. Quindi sostegno reciproco tra Ucraina e una serie di Stati occidentali in caso di aggressione. Un vantaggio pure per noi”.