Fedez contro Beppe Sala: “Un influencer con la fascia tricolore”. Il sindaco: “Non contribuisci alla sicurezza di Milano”. La contro replica del rapper: “È il tuo lavoro, non il mio”

Botta e risposta tra Fedez e il sindaco di Milano, Beppe Sala. “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore. Beppe Sala, un influencer con la fascia tricolore. La politica richiede, il giornalismo provvede. Priorità di ‘sto paese: farsi i ca**i di Fedez”, ha cantato Federico Lucia in un freestyle mentre era ospite di Real Talk, un format dedicato al rap italiano.

Le rime però hanno fatto un po’ infuriare Beppe Sala che ha risposto: “Io non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui”. E poche ore dopo è arrivata anche la nuova risposta di Fedez: “È il tuo lavoro, non il mio”.