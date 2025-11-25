Fico: “Hanno mandato tutti i ministri e hanno anche inquinato i pozzi con gli insulti. Ma noi abbiamo vinto su principi e programmi condivisi”
“È stata la destra ad aver trasformato in appuntamento nazionale questa campagna elettorale per le Regionali. Hanno schierato un loro uomo, il vice ministro degli Esteri, esponente storico ed organico a Fratelli d’Italia, e mandato qui tutti i ministri, promettendo qualsiasi cosa con la forza dei ministeri. Hanno anche inquinato un po’ i pozzi con gli insulti. Hanno lavorato per farci perdere o per perdere poco, invece oggi noi abbiamo vinto con uno scarto importante e soprattutto con l’unione della nostra coalizione, basata su principi e programmi condivisi”. Lo spiega il nuovo presidente della Campania Roberto Fico in un’intervista a Repubblica, sottolineando che sono stati “i cittadini, facendo una scelta netta” a mandare un messaggio al governo.
“Alla presidente del Consiglio e ai ministri il messaggio è di mettere da parte le fazioni. La politica non deve indossare sempre una maglia, ma lavorare per i cittadini. Spero che si abbassino i toni”, aggiunge.
“Le istituzioni – spiega ancora – vengono prima di ogni cosa e io da oggi sarò il presidente di tutti i campani, di chi ci ha votato e di chi ha votato altri. Tutti i territori contano e tutte le persone contano. E poi c’è anche un altro messaggio, enorme, che arriva dalla Campania. Non vogliamo l’autonomia differenziata. Noi crediamo che l’Italia sia una, come dice la nostra Costituzione, indivisibile. Ed è questo che costruiamo da qui. Ne sono convinto e so che tante persone del Nord la pensano esattamente in questo modo”.