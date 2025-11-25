“È stata la destra ad aver trasformato in appuntamento nazionale questa campagna elettorale per le Regionali. Hanno schierato un loro uomo, il vice ministro degli Esteri, esponente storico ed organico a Fratelli d’Italia, e mandato qui tutti i ministri, promettendo qualsiasi cosa con la forza dei ministeri. Hanno anche inquinato un po’ i pozzi con gli insulti. Hanno lavorato per farci perdere o per perdere poco, invece oggi noi abbiamo vinto con uno scarto importante e soprattutto con l’unione della nostra coalizione, basata su principi e programmi condivisi”. Lo spiega il nuovo presidente della Campania Roberto Fico in un’intervista a Repubblica, sottolineando che sono stati “i cittadini, facendo una scelta netta” a mandare un messaggio al governo.

“Alla presidente del Consiglio e ai ministri il messaggio è di mettere da parte le fazioni. La politica non deve indossare sempre una maglia, ma lavorare per i cittadini. Spero che si abbassino i toni”, aggiunge.

“Le istituzioni – spiega ancora – vengono prima di ogni cosa e io da oggi sarò il presidente di tutti i campani, di chi ci ha votato e di chi ha votato altri. Tutti i territori contano e tutte le persone contano. E poi c’è anche un altro messaggio, enorme, che arriva dalla Campania. Non vogliamo l’autonomia differenziata. Noi crediamo che l’Italia sia una, come dice la nostra Costituzione, indivisibile. Ed è questo che costruiamo da qui. Ne sono convinto e so che tante persone del Nord la pensano esattamente in questo modo”.