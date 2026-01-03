“Mentre seguiamo con speranza e apprensione le notizie che arrivano dal Venezuela – attacca l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza – fa sorridere che a chiedere il rispetto del diritto internazionale in Venezuela, insieme non a caso a Russia, Iran e Cuba, siano i rappresentanti di quella sinistra rosso-verde che da 4 anni strizzano l’occhio a Putin, che vanno a braccetto con gli Hannoun e i filo-Hamas e che mai hanno condannato, anzi, un regime criminale come quello di Nicolas Maduro, che da anni reprime ogni dissenso, tortura e uccide gli oppositori politici, affama il suo popolo alimentando la sua macchina di morte con i soldi del narcotraffico mentre froda le elezioni e viola la democrazia”.

E ancora: “Tutte pratiche decisamente in contrasto col diritto internazionale ma che non hanno mai suscitato indignazione negli indignados di oggi. L’auspicio è che, deposto Maduro, gli esponenti del suo regime criminale depongano le armi e consentano finalmente la transizione democratica e l’entrata in carica del legittimo presidente eletto Edmundo Gonzalez Urrutia. Al “bravo pueblo” venezuelano che non ha mai smesso di lottare per la libertà, va il nostro abbraccio di speranza”.