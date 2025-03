Intervistato da Repubblica, l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi spiega che “Trump, legittimamente dal suo punto di vista, ha un’altra politica rispetto a chi lo ha preceduto. Ma noi dobbiamo difenderci dalla sua ostilità. Perché la guerra che rischiamo è anche commerciale, altrimenti questi ci smontano un pezzo alla volta”.

Le parole di Flavio Tosi

Sul no della Lega, “per me è inconcepibile chiunque tifi per Trump in questa fase. Cioè a favore di un nostro rivale”, commenta Tosi. E riguardo la fascinazione del segretario leghista Matteo Salvini per il presidente russo Vladimir Putin afferma: “L’ha sempre avuta. Forse vuole essere coerente con se stesso”. Intanto ieri la coalizione di governo si è spaccata: “Ma Fratelli d’Italia ha votato per il pacchetto. E ne sono felice, perché è una scelta intelligente, di chi ha pensato bene di smarcarsi da Salvini”.