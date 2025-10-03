Già, come ha riferito Angelo Bonelli di Avs, il superfalco della destra di governo in Israele Ben Gvir aveva qualificato gli attivisti della Flotilla come “terroristi”, producendosi in uno show “indecente” mentre erano trattenunti di forza e accovacciati per terra.

“In modo che si abituino all’odore dell’ala terroristica”

Su X, Itamar Ben Gvir rincara se possibile la dose. “Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all’odore dell’ala terroristica”.

Ben Gvir, in un video-messaggio postato su X, ha detto che il primo ministro Benjamin Netanyahu sta commettendo un “errore” ad espellerli, “perché questo li spingerà a tornare ancora e ancora e ancora”.