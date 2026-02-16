Forza Italia ha presentato un disegno di legge per introdurre nel Codice penale la nuova fattispecie di “Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo”, punendo chiunque compia atti di violenza o sabotaggio contro il sistema dei trasporti con finalità terroristiche.

“Abbiamo presentato un disegno di legge che introduce nel Codice penale la nuova fattispecie di ‘Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo’ (art. 280-quater del Codice penale)”, dichiarano il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, e il senatore Pierantonio Zanettin.

“La norma punisce chiunque, con finalità di terrorismo, ponga in essere atti di violenza o sabotaggio che incidono sul sistema dei trasporti. Rientrano in questa fattispecie l’utilizzo di un veicolo come arma, l’attacco diretto a infrastrutture, mezzi o servizi di trasporto, la creazione di un grave pericolo per la sicurezza della circolazione. La pena prevista è la reclusione da dodici a venti anni”, aggiungono.

Gasparri e Zanettin sottolineano la necessità della norma alla luce dei rischi attuali: “Il settore dei trasporti è sempre più spesso bersaglio di nuove strategie terroristiche, in particolare di matrice jihadista. Eventi recenti a livello internazionale hanno evidenziato come semplici veicoli possano essere trasformati in armi improprie per compiere stragi indiscriminate”.

Infine, ricordano analogie con norme già esistenti: “Già in passato, con l’articolo 280-ter del Codice penale che punisce gli atti di terrorismo nucleare, è stata riconosciuta la necessità di isolare e sanzionare con pene di eccezionale severità quelle condotte terroristiche che, per la specificità dei mezzi impiegati, manifestano un grande potenziale distruttivo. Con la stessa logica, la nostra proposta mira a isolare un’altra modalità di aggressione terroristica che si è rivelata fonte di grave allarme sociale”, concludono.