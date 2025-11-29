Francesca Albanese, intervenendo dal palco di “Rebuild Justice. Ricostruire la giustizia”, evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre per la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, ha commentato l’irruzione nella sede torinese de La Stampa. “Condanno l’irruzione a La Stampa, a Torino, è necessario che ci sia giustizia per quello che è successo alla redazione. Sono anni che incoraggio tutti quanti, anche quelli più arrabbiati, la cui rabbia comprendo e credetemi anche la mia, che dico bisogna agire così”, ha affermato alzando le mani, aggiungendo che “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno, ma al tempo stesso che questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro, per riportare i fatti al centro del nuovo lavoro e, se riuscissero a permetterselo, anche un minimo di analisi e contestualizzazione”. A margine, ha criticato la copertura mediatica delle proteste: “Perché non avete anche coperto quello che è successo a Genova e in altre 40 o 50 città italiane dove sono in tantissimi a essere scesi in piazza?”.

Le sue parole hanno provocato reazioni politiche. Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia) le definisce “gravissime e inaccettabili”, accusandola di voler impartire “moniti” alla stampa e di “capovolgimento della realtà”. Simona Loizzo (Lega) parla di dichiarazioni “veramente inquietanti”, chiedendosi se per Albanese “i giornalisti devono stare attenti a non criticare i pro Pal sennò poi subiscono le conseguenze?”.