Basta una parola di troppo e in Italia si finisce nel tritacarne della politica, passando da eroi a colpevoli nel giro di qualche ora. E così, è stata sufficiente una frase di troppo di Francesca Albanese in merito all’assalto di un gruppo di manifestanti per la Palestina nella redazione de La Stampa a Torino (la relatrice speciale dell’ONU lo ha considerato un “monito” per i giornalisti affinché “tornino a fare il loro lavoro”) per finire travolta lei stessa in una polemica spinosa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito le parole di Albanese “gravi”, ma anche da sinistra non va meglio, con il senatore del Pd Filippo Sensi che ha provato “orrore” per quel commento.

Siamo seri: è difficile immaginare che Albanese inneggi davvero alla violenza fisica contro la stampa (come da lei ribadito anche in tv, ospite del programma “Accordi e Disaccordi”). Ma allo stesso tempo, quando si è un personaggio del suo calibro comunicativo, basta una sillaba sbagliata per farsi un autogol, tra cittadinanze onorarie annullate e murales vandalizzati il giorno dopo. C’era da aspettarselo che qualcuno dalla politica aspettasse al varco un suo errore, quella famosa “parola di troppo”. Non sta a noi giornalisti (seppur vittime virtualiter) infilarci nella polemica. Semmai, dovremmo capire a fondo i motivi che hanno portato quei manifestanti a rispolverare nel 2025 frasi come “giornalista terrorista”. Perché se si perde la fiducia dei lettori, che siano anche utenti social che così si informano, è la fine del nostro mestiere (un punto a vantaggio dell’intelligenza artificiale).