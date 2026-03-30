“Il governo di sinistra della Spagna ha deciso di chiudere lo spazio aereo a tutti i voli coinvolti nella guerra illegale di Usa e Israele in Iran. Anche quelli logistici e per il rifornimento, che il pavido governo Meloni aveva detto di non poter vietare. Questo è quello che fa un governo davvero sovrano e non succube di Trump e Netanyahu”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Far rispettare il diritto internazionale e la volontà popolare – conclude il leader rossoverde – senza farsi dettare gli ordini da Washington. Il contrario di quello che fa qui in Italia Meloni. Per fortuna c’è ancora chi in Europa dice no”.