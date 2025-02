“Ogni giorno il governo Meloni e gli esponenti della destra annunciano nuovi record. Tuttavia, la realtà dei numeri racconta una storia ben diversa. L’unico record che si sta battendo in Italia è quello del costo delle bollette, che sono sempre più alte, un costo che rischia concretamente di schiantare il potere d’acquisto degli italiani”. Questo è quanto afferma Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra, evidenziando il peso crescente delle spese energetiche sulle famiglie italiane.

Crollo della produzione industriale

“Altro record che si sta battendo in Italia è quello del crollo della produzione industriale che ormai da 22 mesi ha il segno negativo”. Il deputato denuncia una situazione preoccupante per l’economia nazionale.

“Di fronte ad un quadro così desolante non c’è nessuna risposta, salvo – prosegue – bocciare le proposte dell’opposizione, dal salario minimo alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. Fratoianni sottolinea come le soluzioni proposte per migliorare la situazione economica siano state sistematicamente respinte.

Un cambio di rotta necessario

“Così non va proprio, bisogna cambiare radicalmente direzione”. L’appello finale è chiaro: servono nuove politiche per affrontare la crisi economica e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini.