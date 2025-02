Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, in un’intervista al Tg1 ha parlato della presidente della premier Giorgia Meloni: “La presidente del Consiglio continua a rivendicare i risultati del suo governo, dice che per lei la priorità e il lavoro, ma gli italiani e le imprese non se ne sono accorte”.

Il leader di Sinistra Italiana, al Tg3 ha aggiunto: “Dire come fa questo governo che la loro prima preoccupazione è il lavoro francamente risulta come un barzelletta. Questa destra ha detto no al salario minimo, i salari restano al palo, probabilmente diranno no alla proposta delle opposizioni per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. Fratoianni ha poi concluso: “Insomma tutto il contrario di quello che servirebbe a un Paese già ammalato di precarietà e stipendi troppo bassi”.