“Quel che è accaduto in Parlamento – dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni parlando di quel che è successo ieri durante il voto di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè – è surrreale ed è l’ennesima mancanza di rispetto del governo nei confronti degli italiani”.

Le parole di Nicola Fratoianni

“Santanchè – continua – non ha detto nulla sulle accuse che la riguardano salvo ribadire che gli eventuali illeciti su cui affronterà il processo sono accaduti prima che diventasse ministra della repubblica. La colpa quindi è nostra, che la odiamo perché si prende cura del suo fisico, ama il lusso e usa sempre il tacco 12. Vorrei tranquillizzarla, può vestirsi come le pare e dell’altezza dei suoi tacchi non ce ne frega nulla. Quello che odiamo è l’idea che sia normale arricchirsi sulle spalle di chi lavora, non pagando ciò che è dovuto e addirittura, secondo l’accusa, organizzando una truffa ai danni dello Stato per l’utilizzo dei fondi della cassa integrazione non dovuti”.

“Ma – conclude – Meloni continua a tutelarla e a non chiederne le dimissioni ed è questo il punto più incredibile: perché? Cosa ha da nascondere Meloni e quali interessi stanno tutelando, coprendo Santanchè? Non si sa. Quello che si sa, invece, è che anche oggi le magagne della maggioranza ci hanno impedito di occuparci di bollette e di stipendi”.