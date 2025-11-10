Dopo le rivelazioni di Report sull’Autorità Garante per la Privacy, le opposizioni chiedono un segnale forte. “Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell’Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell’intero consiglio”, tuona la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, sottolineando che “le inchieste di Report hanno rivelato un sistema gestionale opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica”. Per Schlein, senza “un azzeramento e una ripartenza” sarà impossibile “ricostruire la fiducia dei cittadini in un’istituzione che deve garantire terzietà e tutela dei diritti”. Sulla stessa linea anche Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle: “Dopo quello che è emerso non ci sono più alibi. Serve l’azzeramento, serve che l’intero consiglio si dimetta subito”, affermano gli esponenti di Europa Verde, mentre i Cinque Stelle parlano di “un covo di conflitti d’interesse, favoritismi e legami politici imbarazzanti”. Alle opposizioni replica la stessa premier Giorgia Meloni, che respinge ogni responsabilità: “L’autorità è eletta dal Parlamento, non abbiamo competenza sull’azzeramento. È stata nominata dal governo giallo-rosso, quota Pd e M5S, con un presidente in quota Pd. Se non si fidano di chi hanno scelto, forse potevano scegliere meglio”.