“Ma quale complottone contro il governo… Io sono anni che lavoro in contesti prossimi alla politica e so riconoscere quando una discussione fa un salto di scala, diventa sensibile. Invece ho letto delle cose campate in aria, costruite in maniera totalmente artificiosa. Sono stati estrapolati pezzi di conversazione, anche di soggetti diversi”. Lo afferma in una intervista a La Repubblica Luca Di Bartolomei, il figlio di Agostino, calciatore bandiera della Roma tragicamente scomparso.

Luca Di Bartolomei, il figlio di Agostino

È stato Luca ad organizzare la cena alla quale ha partecipato Francesco Saverio Garofani, il consigliere del presidente della Repubblica, poi finito al centro delle polemiche.

Si trattava, spiega Di Bartolomei, della “cena annuale, lo scorso giovedì 13 novembre, che ha seguito la presentazione al Tempio di Adriano delle attività dell’associazione nata per ricordare Agostino con l’obiettivo di aiutare i giovani in difficoltà a studiare e praticare sport”.

“Sappiamo tutti – sottolinea – chi è Francesco, a cui sono legato da molti anni da affetto e stima. Quale sia il suo stile. È la persona più moderata e più istituzionale che abbia mai conosciuto. Uno cui non ho mai sentito dire una parolaccia in vita, per dare un’idea del tipo. Figuriamoci i complotti”.

“Era tutto tranne che un incontro carbonaro. Anche perché – ricostruisce Di Bartolomei – il locale era aperto al pubblico. C’era convivialità, qualche sfottò e anche la garanzia della massima riservatezza. Per questo sono amareggiato. Come si può accettare questo attacco volgare al capo dello Stato e a Francesco, finito in un tale tritacarne mediatico? La violazione di uno spazio amicale è inaccettabile”.