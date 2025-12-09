“Ottima l’iniziativa della Commissione europea che, passo dopo passo, si muove con decisione contro lo strapotere dei giganti della rete. Dopo la multa da 120 milioni di euro a X, accogliamo con soddisfazione la decisione di avviare un’indagine Antitrust su Google per verificare se abbia imposto condizioni contrattuali ingiuste a editori e creatori di contenuti”. A dirlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Questi colossi – continua – non possono continuare a saccheggiare impunemente qualsiasi contenuto digitale, alterando il mercato e godendo, di fatto, di una immunità fiscale. Dobbiamo contrastare in ogni modo quelle pratiche sleali che rischiano di soffocare chi crea valore e cultura a vantaggio dei soliti noti”.

“Non ci faremo intimidire da chi pensa di poter controllare il mondo intero – conclude -, basta con gli abusi di potere da parte di queste realtà, che continuano ad arricchirsi a discapito di altri pagando poco e niente al fisco. Andiamo avanti determinati per bloccare il predominio di questi giganti della rete”.