Gasparri contro Musk e Google: “Non ci faremo intimidire da chi pensa di poter controllare il mondo intero”
“Ottima l’iniziativa della Commissione europea che, passo dopo passo, si muove con decisione contro lo strapotere dei giganti della rete. Dopo la multa da 120 milioni di euro a X, accogliamo con soddisfazione la decisione di avviare un’indagine Antitrust su Google per verificare se abbia imposto condizioni contrattuali ingiuste a editori e creatori di contenuti”. A dirlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
“Questi colossi – continua – non possono continuare a saccheggiare impunemente qualsiasi contenuto digitale, alterando il mercato e godendo, di fatto, di una immunità fiscale. Dobbiamo contrastare in ogni modo quelle pratiche sleali che rischiano di soffocare chi crea valore e cultura a vantaggio dei soliti noti”.
“Non ci faremo intimidire da chi pensa di poter controllare il mondo intero – conclude -, basta con gli abusi di potere da parte di queste realtà, che continuano ad arricchirsi a discapito di altri pagando poco e niente al fisco. Andiamo avanti determinati per bloccare il predominio di questi giganti della rete”.