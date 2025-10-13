La svolta per l’ok alla prima fase dell’accordo di pace per Gaza è avvenuta mercoledì scorso quando lo stallo dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas è stato sbloccato da un incontro diretto a Sharm el Sheik tra gli emissari di Trump – l’inviato Steve Witkoff e Jared Kushner – e i dirigenti del gruppo estremista.

Il timore dei leader di Hamas

Un incontro sollecitato dai mediatori arabi e autorizzato dallo stesso presidente americano. Lo riporta Axios ricostruendo il retroscena. Un ostacolo al raggiungimento di un accordo era il timore dei leader di Hamas di una ripresa della guerra da parte di Israele una volta liberati gli ostaggi.

Per raggiungere un accordo, secondo una delle tre fonti di Axios, Steve Witkoff e Jared Kushner avrebbero dovuto incontrare personalmente i leader di Hamas e assicurare loro direttamente che Trump non avrebbe permesso che ciò accadesse, a patto che il gruppo rispettasse la propria parte dell’accordo.

Il giorno prima, quando si erano incontrati nello Studio Ovale prima della partenza per l’Egitto, il tycoon aveva concesso privatamente a Witkoff e Kushner il permesso di incontrare i leader di Hamas, se necessario, per siglare un accordo.

Incontro al Four Seasons

ercoledì sera i mediatori del Qatar si sono recati nell’alloggio di Witkoff al Four Seasons, hanno dichiarato che i colloqui erano in stallo e hanno chiesto se gli inviati statunitensi fossero pronti a incontrare Hamas.

“Pensiamo che se lì incontrate e stringete loro la mano, si arriverà a un accordo”, ha detto un alto funzionario del Qatar a Witkoff. Diversi minuti dopo, Witkoff e Kushner sono entrati in un altro alloggio del resort sul Mar Rosso.

All’interno, schierati, c’erano i capi dell’intelligence egiziana e turca, alti funzionari del Qatar e i quattro leader di Hamas più importanti coinvolti nei negoziati. Il team di Hamas era guidato da Khalil al-Hayya, sopravvissuto all’attentato israeliano a Doha. In un incontro durato circa 45 minuti, Witkoff ha detto ai dirigenti di Hamas che gli ostaggi erano ora “più un peso che una risorsa per voi”.

Un messaggio dal presidente

E che era giunto il momento di procedere con la prima fase dell’accordo e “riportare a casa le persone su entrambi i lati del confine”. Al-Hayya ha chiesto se Witkoff e Kushner avessero un messaggio da Trump.

“Il messaggio del presidente Trump è che sarete trattati equamente e che sostiene tutti i 20 punti del suo piano di pace, e si assicurerà che vengano tutti attuati”, ha detto Witkoff, secondo la fonte.

Al termine dell’ incontro, i leader di Hamas si sono recati in una stanza separata con i mediatori egiziano, qatariota e turco. Pochi minuti dopo, il capo delle spie egiziane Hassan Rashad è tornato con i suoi omologhi turco e qatariota. “In base all’incontro che abbiamo appena avuto, abbiamo un accordo”, ha detto a Witkoff e Kushner.