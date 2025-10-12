Gaza, tutti si chiedono: sarà mai pace dopo la tregua? Cerchiamo una risposta attraverso tre successive analisi di Thomas L. Friedman, commentatore del New York Times di un certo spessore e credibilità. Non è molto ottimista: Non ci sarà soluzione, scrive, fino a quando non cambierà chi guida i tre Stati coinvolti: la Palestina, Israele e l’Iran.

Arrivare alla tregua, scrive Friedman nel suo più recente intervento, è stato davvero difficile. Ci è voluto un colpo di testa geopolitico che ha dovuto conquistare la fiducia di Israele, Hamas, Qatar, Turchia, Autorità Nazionale Palestinese, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti prima di atterrare a Gaza.

Bravo al presidente e al suo team per averlo progettato. Diplomazia capovolta, l’ha definita il Wall Street Journal: “la strategia di dichiarare vittoria e lasciare che altri si occupino dei dettagli che sta dando i suoi frutti per ora”.

Proprio per questo, però, avverte Friedman, questa è solo la prima fase di un piano in più fasi. Quindi, se Trump si assume la responsabilità di questa prima fase, ci mette il suo nome e ottiene riconoscimenti per averla portata a termine, ciò dovrebbe garantire che rimanga impegnato a portare avanti le fasi successive del suo piano di pace.

Tali ulteriori passi molto più difficili e richiederanno che Trump rimanga pienamente impegnato.

Il rischio è che Trump non afferri appieno la complessità del compito che la sua amministrazione si è assunta con il piano che porterà il suo nome.

Gaza è distrutta

Stiamo parlando di una vera e propria costruzione nazionale a Gaza, che è quasi completamente distrutta, ma che ospita ancora circa due milioni di persone sradicate.

Trump dovrà supervisionare il disarmo di Hamas, il reclutamento e lo sviluppo di una forza di sicurezza multinazionale per colmare il vuoto creato dal ritiro di Israele, la ricostruzione di Gaza da zero e la formazione di un governo di transizione per governare il Paese. E tutto ciò avverrà sotto l’occhio vigile di un governo israeliano profondamente sospettoso di una possibile riorganizzazione di Hamas.

Dopo la guerra di Gaza, non c’è più un briciolo di fiducia tra loro. Gli strumenti per la collaborazione sono stati completamente scardinati. Avranno bisogno di garanti permanenti statunitensi e arabi per la pace.

Se avrà successo, l’attuazione delle fasi più difficili promette di rilanciare, nel tempo, la possibilità di una soluzione a due stati con una formula totalmente nuova, che combini la gestione palestinese, araba e internazionale del futuro di Gaza. Se funzionerà, l’accordo potrebbe un giorno essere esteso alla Cisgiordania.

Se l’attuazione di tutte le fasi di questo piano di pace ricostruisse un percorso per la pace israelo-palestinese, sarebbe degno di un Premio Nobel per la Pace. Forse anche di due.

In una regione dove pochi leader non hanno le mani sporche di sangue o prigionieri politici in carcere (per aver difeso i diritti umani), Trump è un gradito sollievo dai presidenti democratici. Non gli importa due centesimi del punteggio sui diritti umani di nessuno di questi attori.

L’approccio di Trump era: non mi interessa chi sei; ti giudicherò in base a ciò che fai. Se è ciò che voglio e di cui ho bisogno, sei fantastico; se mi ostacola, te la farò pagare.

Sia Hamas che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu troveranno il modo di dire che questo risultato è un grande risultato, ma non è il risultato che cercavano mentre combattevano questa guerra.

Hamas ha lanciato questa guerra il 7 ottobre 2023, in parte per distruggere un piano Biden che iniziava con la riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese in Cisgiordania – l’acerrimo rivale di Hamas, che ha abbracciato gli accordi di pace di Oslo.

Questa riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese, nel piano Biden, avrebbe dovuto aprire la strada ai negoziati con Israele per una soluzione a due stati e, in cambio, l’Arabia Saudita avrebbe dovuto normalizzare le relazioni con Israele e gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita avrebbero dovuto firmare un trattato di sicurezza. Hamas e il suo sostenitore regionale, l’Iran, non volevano vedere alcun progresso palestinese verso un accordo a due stati guidato dall’Autorità Nazionale Palestinese, per non parlare della normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita. Ciò avrebbe lasciato sia l’Iran che Hamas molto isolati. Ora sono entrambi isolati e militarmente devastati.

Allo stesso tempo, Netanyahu ha combattuto questa guerra – dal primo giorno – in un modo che sperava avrebbe portato Israele a controllare Gaza per sempre, attraverso una sorta di collaborazionismo locale che non includesse né Hamas – i terroristi che hanno iniziato la guerra – né l’Autorità Nazionale Palestinese – la logica alternativa ad Hamas.

Bibi ha costantemente cercato di delegittimare l’Autorità Nazionale Palestinese perché non voleva un unico organo negoziale palestinese moderato che potesse rappresentare i palestinesi sia in Cisgiordania che a Gaza. Ciò avrebbe immediatamente portato a una pressione globale per negoziare una soluzione a due stati.

Con Trump, Bibi ha ottenuto esattamente l’opposto. Il piano di Trump non promette la creazione di uno Stato palestinese, ma stabilisce che, con l’avanzare della riqualificazione di Gaza e l’attuazione del programma di riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese, “potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l’autodeterminazione e la creazione di uno Stato palestinese, che riconosciamo come l’aspirazione del popolo palestinese”.

Netanyahu è nelle mani du Trump

Netanyahu ha fatto il gioco di Trump, mettendosi completamente nelle sue mani.

Nell’ultimo anno, perseguendo la sua politica della terra bruciata a Gaza, Bibi ha detto al mondo di andarsene, all’Europa di andarsene, ai Democratici di andarsene, agli ebrei americani progressisti di andarsene, agli alleati arabi di Israele di andarsene, persino ai Repubblicani moderati di andarsene.

Ha messo il destino di Israele interamente nelle mani di Trump, pensando che quando Trump ha elaborato il suo primo piano per Gaza – un piano assurdo per far uscire tutti i palestinesi da Gaza e trasformarla in una nuova Riviera – Trump gli avesse dato carta bianca per radere al suolo Gaza.

Ma quando gli arabi e gli alleati europei degli Stati Uniti, e Tony Blair, sono intervenuti e hanno costretto Trump a tornare verso un vero processo di pace – dichiarando che Israele non poteva annettere Gaza o la Cisgiordania – Netanyahu non aveva più alcun potere da usare. Non aveva né Trump né i repubblicani che potessero indebolire il presidente come aveva fatto con Joe Biden.

Il solo fatto di fermare questa terribile guerra di Gaza – se regge – è degno di lode e di titoli di giornale meravigliosi. Ma portare a termine l’intero piano sarebbe roba da storia e premi Nobel. E far capire a Trump cosa lo ha reso efficace in Medio Oriente – governare per aggregazione, non per divisione – lo renderebbe in realtà un presidente molto migliore in patria. Sarebbe roba da miracoli.

Alla vigilia dei negoziati in Egitto, Thomas L. Friedman aveva spiegato perché questo round di colloqui di pace potrebbe essere diverso e quali ostacoli si frappongono ancora alla realizzazione di una pace duratura.

Si sono sentite molte voci ottimistiche sul fatto che questo obiettivo si realizzerà o meno. Io certamente prego che lo sia, ma penso che sarà molto difficile. Hamas vorrà conservare almeno alcune armi per la sua autodifesa, in modo da poter continuare a svolgere un ruolo politico nella Gaza del dopoguerra. E Israele starà molto attento a quanto si ritirerà da Gaza e a quale tipo di accordo di sicurezza si instaurerà al suo seguito.

La logica di fondo di questo piano è che il conflitto israelo-palestinese è ormai così frammentato, le due parti sono così traumatizzate, che questo problema non può più essere risolto con gli strumenti tradizionali e al livello tradizionale con cui veniva risolto in precedenza: le due parti che negoziano tra loro e un mediatore internazionale tra di loro.

Credo che se mai arriveremo a due stati per due popoli, sarà necessario un qualche tipo di organismo internazionale che supervisioni sia Gaza che la Cisgiordania, per garantire agli israeliani che nessuna minaccia potrà mai provenire da quelle aree, che non dovranno fare affidamento sulle promesse palestinesi di smilitarizzazione. E per garantire ai palestinesi che gli israeliani se ne andranno e consentiranno ai palestinesi di sviluppare una propria autorità di governo non corrotta.

Facciamo un passo indietro per un attimo e chiediamoci: come siamo arrivati ​​al punto in cui possiamo anche solo avere questo tipo di colloqui che sono in corso in Egitto? Per diverse ragioni. Una è che l’Iran e la sua rete di minacce – Hezbollah, Hamas, gli Houthi, le milizie sciite in Iraq – hanno subito un colpo devastante da parte di Israele con l’aiuto degli Stati Uniti in quella che è stata chiamata la Guerra dei 12 giorni. Quindi la capacità dell’Iran di intromettersi e distruggere i colloqui di pace è stata gravemente ostacolata. Israele, sotto la guida del Primo Ministro Netanyahu, non solo si ritrova più isolato che mai a livello internazionale, ma ha anche un problema diplomatico e politico molto diverso con l’amministrazione Trump.

Ogni volta che i presidenti degli Stati Uniti, in particolare i Democratici, cercavano di fare pressione sul Primo Ministro Netanyahu affinché avviasse negoziati di pace, Netanyahu poteva sempre rivolgersi ai cristiani evangelici, in pratica ai Repubblicani, e usarli come leva per neutralizzare la Casa Bianca e allentare qualsiasi pressione su Israele. Ma sotto Trump, questo non è possibile perché ora controlla completamente il suo partito. E così Netanyahu si è trovato costretto ad avviare questi negoziati con molta riluttanza. Ma le sue vecchie leve, che usava per allentare la pressione americana, non erano più disponibili sotto Trump.

Per i palestinesi, la situazione è analoga. Per decenni, in sostanza, i palestinesi sono stati in grado di esercitare un’enorme influenza sul nucleo della leadership araba in Egitto, Siria, Libano e Iraq, minacciandoli. Se non avessero sostenuto la causa palestinese, come ha fatto il loro popolo, il movimento palestinese avrebbe attaccato e delegittimato quei leader. E poiché nella maggior parte dei casi quei leader erano illegittimi, erano molto vulnerabili a quel tipo di ricatto politico da parte dei palestinesi.

Ma quello che è successo negli ultimi 10, 15 anni è che la leadership del mondo arabo si è spostata da repubbliche come Egitto, Libano, Siria e Iraq al Golfo, in particolare all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. E queste monarchie hanno molta più legittimità, e quindi non sono in realtà così vulnerabili alle tradizionali lusinghe palestinesi. E hanno reso molto chiaro di essere pronte a partecipare a un cessate il fuoco a Gaza e a una nuova transizione per un diverso tipo di governo palestinese.

Una cosa che sappiamo dei palestinesi che vivono a Gaza – molti dei quali sono stati sradicati dalle loro case quattro, cinque, sei volte – è che sono esausti. Sono traumatizzati. Hanno perso le loro case in moltissimi casi e hanno perso familiari e parenti. Vogliono che tutto questo finisca. E penso che questa sia un’ulteriore pressione su Hamas. Hamas sa di non avere più il Mandato Celeste per perpetuare questa guerra a tempo indeterminato. Quindi, per tutte queste ragioni, le parti hanno trovato molto difficile evitare questo negoziato.

Si tratta di un processo estremamente complicato. Certamente, uno degli attori chiave è stato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Netanyahu è stato infine messo alle strette da Trump e costretto ad accettare questo accordo. Ricordiamo che lo scorso gennaio e dicembre, il presidente Biden aveva un accordo molto simile sul tavolo e Netanyahu lo ha rifiutato. Se n’è andato dopo la prima fase del rilascio degli ostaggi. E Netanyahu è riuscito a sopravvivere a questa guerra grazie alla devozione quasi settaria del nucleo del suo sostegno. Ha fatto di tutto per dividere Israele pur di rimanere al potere. Ha praticamente concesso un permesso agli ultra-ortodossi di non combattere in una delle guerre più cruciali della storia di Israele, pur di mantenerli nella sua coalizione. Ha fatto tutta una serie di cose che trovo davvero disgustose, ma è riuscito a sopravvivere politicamente ed evitare una commissione d’inchiesta.

Bibi Netanyahu non ha mai voluto che questa guerra finisse. Ha fatto tutto il possibile per perpetuarla perché sapeva che la mattina dopo, la mattina dopo, ci sarebbe stata una resa dei conti per lui. Credo che meriti di essere chiamato a rendere conto. E credo che ci sarà una resa dei conti anche per Bibi Netanyahu.

La perdita più grande forse per Israele è stata la perdita del suo alone morale tra le persone che erano predisposte verso Israele. Israele ha perso qualcosa di profondamente importante, seppur intangibile, a causa del modo in cui ha combattuto questa guerra. Il modo in cui Netanyahu ha combattuto questa guerra è stato quello di attaccare Hamas con poca, spesso non nessuna, ma ben poca considerazione per le vittime civili palestinesi lungo il percorso.

E allora che dire di Hamas e della sua leadership? Beh, spero proprio che anche per loro ci sarà una resa dei conti.

Cosa ha ottenuto Hames il 6 ottobre 2023? Aveva Israele fuori da Gaza e un cessate il fuoco. Ha lanciato questa guerra per ritrovarsi esattamente dove erava il giorno prima.

Da tempo Donald Trump afferma di voler davvero il Premio Nobel per la Pace. Pensa già di meritarlo. Ebbene, se Donald Trump riuscirà, oltre a un cessate il fuoco, al ritiro israeliano da Gaza, al ritorno degli ostaggi israeliani, a ottenere e aprire la strada ai negoziati sull’unica soluzione di due stati per due popoli, Trump non solo meriterà il Premio Nobel per la Pace, ma anche il Premio Nobel per la Fisica e la Chimica. Perché sarebbe un’impresa notevole.

Ottenere tutto questo richiederebbe l’impegno di un singolo Segretario di Stato americano per il resto della sua carriera. La mia domanda è: l’amministrazione Trump avrà l’attenzione, l’energia e la concentrazione che saranno necessarie ogni giorno per mantenere una soluzione così complicata sulla buona strada? Spero di sì.

Gaza e la Palestina, le parti in conflitto e gli interessi in gioco, la via di uscita: otto mesi fa una analisi di Thomas Friedman per il New York Times appare valida ancora oggi. Non ci sarà soluzione fino a quando non cambierà chi guida i tre Stati coinvolti: la Palestina, Israele e l’Iran.

Si tratta, scrive Friedman, della “soluzione dei tre stati”, perché probabilmente non c’è alcuna speranza di risoluzione del conflitto israelo-palestinese o del conflitto Israele-Iran senza un cambio di leadership a Teheran, Gerusalemme e Ramallah.

A partire da Teheran. Le vaste risorse e l’addestramento dell’Iran stanno finanziando il 5% dei fanatici che stanno rendendo la vita un inferno al 95% di palestinesi, libanesi, siriani, yemeniti e iracheni che vogliono solo vivere in pace.

Iran e Israele un tempo erano alleati naturali: le due principali potenze non arabe in Medio Oriente. Tutto cambiò con la rivoluzione islamica del 1979, che instaurò a Teheran un regime che dava priorità alla diffusione della propria ideologia islamica – e alla distruzione dello Stato ebraico di Israele – rispetto al benessere degli iraniani.

Quando dico che abbiamo bisogno di un cambio di regime a Ramallah, mi riferisco alla corrotta e incapace Autorità Nazionale Palestinese, guidata dall’88enne Mahmoud Abbas. Perché l’Autorità Nazionale Palestinese è così importante? Perché abbraccia ancora la convivenza pacifica con Israele e il quadro di Oslo, che dovrebbe portare alla creazione di due stati per due popoli indigeni. Questo è ciò che rende un’Autorità Nazionale Palestinese forte la chiave di volta di qualsiasi pace israelo-palestinese e di un’alleanza sostenibile tra arabi, israeliani e occidentali per scoraggiare o contrastare l’Iran.

Quindi, se oggi si vuole essere filo-palestinesi – così come filo-Israele, filo-accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita, filo-Accordi di Abramo o filo-regime iraniano – la cosa più significativa per cui si può lottare, manifestare o offrire volontariamente il proprio contributo è la trasformazione dell’Autorità Nazionale Palestinese in un’istituzione governativa efficace, guidata da professionisti, non corrotta, responsabile nei confronti dei donatori.

Paesi come gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a intervenire e consigliare, formare e finanziare un’Autorità Nazionale Palestinese in trasformazione, e persino a supportarla a Gaza con le forze armate, ma ciò non accadrà finché il presidente Abbas non si ritirerà. L’autorità ha bisogno di un costruttore di istituzioni comprovato e non corrotto, come l’ex primo ministro Salam Fayyad, il miglior modello di leadership palestinese di sempre.

Il che spiega perché anche oggi abbiamo bisogno di un cambio di leadership in Israele. Nessuno ha fatto di più per ostacolare e impedire l’emergere di un’Autorità Nazionale Palestinese efficace del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che ha trascorso anni assicurandosi che Hamas ricevesse risorse sufficienti dal Qatar per rimanere al potere a Gaza e impedire qualsiasi organo decisionale palestinese unificato, denigrando al contempo l’Autorità Nazionale Palestinese per ogni sua colpa.

Netanyahu non ha mai elogiato l’autorità per aver aderito alla nonviolenza (a differenza di Hamas) e per il modo in cui i suoi servizi di sicurezza hanno aiutato Israele a impedire che la Cisgiordania esplodesse nonostante l’enorme espansione degli insediamenti israeliani. L’approccio di Netanyahu è stato vergognoso e, come ora constatiamo, non è nell’interesse di Israele.

