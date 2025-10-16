Se l’Onu lo richiederà, l’Italia è pronta a partecipare con i suoi militari a una forza di stabilizzazione a Gaza. E in Parlamento le opposizioni, a partire da Pd e M5s, annunciano il sostegno all’operazione.

Dossier Medio Oriente, punto di contatto

Per la prima volta da tempo, sul dossier mediorientale si è registrato un punto di contatto. Quello scenario, però, ancora non è vicino. E servirà a mettere in sicurezza la Striscia segnando la fine della prima fase emergenziale e l’inizio della vera e propria ricostruzione.

Sono i due tempi di una sorta di tabella di marcia emersa nella riunione della task force insediata a Palazzo Chigi, con vari ministri, il nuovo inviato speciale della Farnesina per Gaza Bruno Archi, Protezione civile e Servizi, che ha definito le linee di intervento (sanità, istruzione, agricoltura, sicurezza e intelligence) da inserire in un “piano organico”.

Dovrebbe essere quel “paper” annunciato da Giorgia Meloni al vertice di pace di Sharm el-Sheikh, e l’orizzonte per la sua presentazione potrebbe diventare la conferenza sulla ricostruzione che l’Egitto ospiterà a novembre. Le prossime settimane sono considerate cruciali.

Il 7 novembre a Roma è atteso Abu Mazen, che dovrebbe essere ricevuto a Palazzo Chigi e al Quirinale, mentre nelle prossime ore la ministra degli Esteri palestinese partecipa ai Med Dialogues di Napoli.