Mariastella Gelmini, senatrice e capo delegazione di Noi Moderati al Senato, ha commentato al Corriere della Sera la recente sentenza della Corte costituzionale, che riconosce come genitori legittimi due madri in una coppia omosessuale. Pur rispettando la decisione della Consulta, Gelmini ribadisce con fermezza la sua posizione: “Capisco l’argomento che si utilizza del primario interesse del bambino ma per me il primario interesse coincide con l’avere un padre e una madre”.

La senatrice sottolinea di riconoscere il carattere etico e complesso della questione, spiegando che anche all’interno del suo partito esistono sensibilità diverse. Tuttavia, afferma chiaramente: “Trattandosi di un tema etico rispetto la sentenza e le sensibilità di ognuno. Anche dentro Noi Moderati succede questo. Ma io sono decisamente contraria. Perché, non ho dubbi su questo, il bambino trae giovamento quando ha un padre e una madre che si prendono cura di lui”.

Preoccupazioni sull’utero in affitto e alternative all’adozione

Gelmini insiste anche sull’importanza del legame biologico, che ritiene centrale nella genitorialità: “Non si può ignorare l’aspetto biologico. La procreazione è appannaggio di un padre e una madre. Due madri da sole non possono procreare. Estromettere la figura paterna è dannoso per il bambino”.

A suo avviso, la sentenza della Consulta potrebbe avere conseguenze legali e culturali molto rilevanti. “Il timore è che questa sentenza, insieme ad altre che ci sono già state, apra la strada all’utero in affitto”, dichiara. Infine, conclude respingendo l’idea che i bambini cresciuti da coppie omosessuali siano privi di diritti: “Si dice che senza il riconoscimento di due madri i bambini sono privi di diritti. Non è vero. Nessun bambino è privo di diritti. Per le coppie omosessuali c’è la possibilità di fare l’adozione in casi particolari che concede loro l’inserimento nella rete parentale e anche nello stato patrimoniale”.