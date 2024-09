Gennaro Sangiuliano: “Meloni mi ha detto di andare avanti. Non sono ricattabile. Chiedo scusa a mia moglie”

Gennaro Sangiuliano, lo ricordiamo, il ministro della Cultura, si è presentato in tv davanti agli italiani per chiedere scusa e per annunciare la sua intenzione di andare avanti a guidare il ministero. “Sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che Meloni me lo chiede”, ma “l’ho rassicurata anche con prove documentali che è tutta una vicenda di gossip”, e la premier “mi ha detto di andare avanti e di chiarire bene, in punto di verità”.

Le parole di Gennaro Sangiuliano

“Mi ha detto: sii sempre sincero e dì sempre la verità”. Anche perché, ribadisce, “non sono ricattabile”. Il ministro, emozionato, si è fatto intervistare al Tg1. Un’intervista durata 20 minuti circa e andata in onda in coda all’edizione delle 20.

Il ministro si è scusato con le persone a lui care e coinvolte nella vicenda: la premier e il governo tutto,” per l’imbarazzo”, i suoi collaboratori ma soprattutto la moglie, “una persona eccezionale”. Poi ha confermato ancora una volta la sua versione dei fatti: nessuna divulgazione dei documenti riservati del G7 Cultura e nessun euro pubblico è stato speso per pagare le trasferte con Maria Rosaria Boccia.

“Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l’incarico” ha detto a proposito della mancata nomina dell’imprenditrice e influencer al ruolo di consigliera per i Grandi Eventi. Per lei, ha aggiunto, “non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io”. E dunque, “non sono ricattabile” ripete mostrando al direttore del tg, Gian Marco Chiocci, i suoi dati bancari e i biglietti del treno per Milano e dell’aereo per Taormina, presi insieme a Boccia.

“Sono stati pagati da me – ha precisato -, con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale”. “Mi pesa parlare di questo. È un rapporto personale affettivo”.