Giorgetti: “Se le tasse pagate da tutti il sistema funziona”. Boccia (Pd): “Predica equità, ma governa con le rottamazioni”
“Quando le risorse pubbliche vengono spese correttamente, quando le tasse vengono pagate da tutti in modo equo, quando le imprese operano in un contesto libero da concorrenza sleale e da infiltrazioni criminali, allora il sistema funziona. E cresce la fiducia. E dove c’è fiducia, si investe, si innova, si assume, si guarda al domani”. Con queste parole il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto all’inaugurazione dell’Anno di Studi 2025/2026 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza.
Poco dopo è arrivata la replica del senatore dem, Francesco Boccia, che ha contestato la coerenza del ministro: “Il Ministro Giorgetti ha affermato che ‘quando le tasse vengono pagate da tutti in modo equo allora il sistema funziona’. Una frase dettata dal contesto, ma la doppiezza del governo è evidente. Boccia ha accusato l’esecutivo di proclamare principi di equità mentre approva «manovre che favoriscono elusori ed evasori” e introduce “rottamazioni ormai permanenti”. Boccia ha inoltre richiamato i rilievi di Bankitalia, UPB e Istat e sottolineato i dati della Commissione europea che “certificano il fallimento delle politiche economiche del governo Meloni”. Secondo Boccia, senza il PNRR l’Italia sarebbe in recessione e oggi resta “inchiodata a zero”, mentre il governo continua a proporre “tolleranza fiscale che premia i furbi”.