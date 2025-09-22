Giorgia Meloni domenica è stata ospite in diretta di Domenica In, in collegamento dal Tempio di Venere a Roma durante l’iniziativa “Il pranzo della domenica”, organizzata per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco. La premier ha ricordato i suoi pranzi familiari: “Di solito passavo il pranzo della domenica con i nonni, per me il pranzo della domenica è legato anche alle pastarelle, compreso il diplomatico. Mi ha legato moltissimo ai miei nonni materni”. Ha poi aggiunto: “Abbiamo organizzato delle tavolate tradizionali perché la cucina è il pezzo fondamentale della convivialità e comunità. È una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano la nostra cultura, la nostra identità e la nostra tradizione”.

L’intervento della premier ha scatenato però la polemica politica. Il Partito Democratico ha parlato di “uno spottone per Tele-Meloni”. La segretaria Elly Schlein ha rincarato: “La premier rifiuta di venire in Parlamento sul riconoscimento dello Stato di Palestina, ma trova tempo per spot elettorali sul servizio pubblico. Su RaiUno ci racconta quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare”.

Duro anche il M5s: la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha definito “triste vedere in una trasmissione seguita un’intervista alla premier mentre in alcune Regioni si vota”. Per Più Europa, Riccardo Magi ha chiesto un intervento dell’Agcom davanti a “questo abuso della Tv pubblica”.

La replica della premier è arrivata via social: “La polemica riguarda la mia partecipazione a Domenica In, durata circa 80 secondi, per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a patrimonio Unesco, insieme al sindaco Gualtieri. Qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. Noi continueremo a valorizzare le eccellenze italiane”.