“È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze.

Al Comando operativo di vertice interforze

La presidente del Consiglio stava partecipando ad un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

“Quelle basi solide – ha aggiunto Meloni rivolta ai contingenti militari italiani – le costruite voi con il vostro sacrificio, con la vostra competenza, la vostra professionalità, il vostro coraggio. E se noi riusciremo a riportare pace, che è chiaramente l’obiettivo più grande che abbiamo in questo tempo, sarà grazie a voi”.