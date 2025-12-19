I parlamentari di Fratelli d’Italia hanno deciso di fare una colletta per il tradizionale dono natalizio destinato alla presidente del Consiglio nonché loro leader, Giorgia Meloni. Si tratta di un regalo hi-tech: un computer da 9mila euro. L’anno passato, i parlamentari avevano regalato alla Meloni un letto king-size; quest’anno hanno puntato su un computer di fascia altissima e di ultima generazione.

Sulla marca del dispositivo resta il più stretto riserbo. Come lo scorso anno, la quota minima di partecipazione alla raccolta è stata di 50 euro. Fratelli d’Italia ha in totale 179 parlamentari, inclusa la presidente del Consiglio, che è deputata. La colletta dovrebbe aggirarsi intorno agli 8.900 euro, visto che ogni eletto dovrebbe versare 50 euro. I senatori di Fratelli d’Italia sono in totale 63, mentre i deputati 115 escludendo la stessa Meloni.