La sinistra e Musk: secondo la premier Giorgia Meloni un punto nevralgico. Meloni non rinuncia a distillare gocce di veleno sarcastico in una delle poche occasioni in cui ha parlato alla stampa senza il filtro di un conduttore “embedded”, diciamo così. “La sinistra si straccia le vesti sulle ingerenze dopo aver tra le altre cose chiesto all’Ue di aprire infrazione per l’Italia. Tra le tante imprese che Musk ha portato a casa c’è l’aver costretto la sinistra a rivendicare” la sovranità nazionale”. Questo quanto detto dalla premier a Rio de Janeiro per il G20, durante un punto stampa.

“Mattarella? Sempre contenta quando sento difendere la sovranità nazionale”

Sempre sullo stesso argomento, Meloni ha chiarito che “le parole del presidente della Repubblica sono state delle parole importanti. Penso che sono sempre contenta quando sento difendere la sovranità nazionale, contro il rischio di ingerenze e penso che mi fa tanto sorridere la sinistra che oggi si straccia le vesti contro le ingerenze dopo essere andata in giro a fare le campagne elettorali chiedendo a Olaf Scholz di dire agli italiani come dovevano votare. Direi che tra le tante imprese che Elon Musk ha portato a casa, c’è anche quella di aver costretto la sinistra a rivendicare la sovranità nazionale, probabilmente più difficile anche di arrivare su Marte, diciamo”, ha affermato.

“Immigrazione illegale incide su violenza sulle donne”

Quanto alla voce “tra le altre cose”, sembra rilevante il nesso causa effetto che Giorgia Meloni trova tra immigrazione illegale e il diffondersi della violenza sulle donne: “Empowerment femminile e violenza sulle donne sono cose diverse. La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là dal risolvere. Le cause vanno affrontate tutte quante. Ci sono dati che parlano di un’incidenza significativa dell’immigrazione illegale di massa. E l’Italia continuerà a lavorare per fermarla. Ci sono anche altre cause su cui lavoreremo”.