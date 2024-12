Giorgia Meloni è incoronata da Politico.com la “Persona più potente in Europa” con questa definizione: “Overall No. 1 — Italy THE STRONGMAN”. Segue un lungo articolo che esordisce con la domanda: “Chi chiami se vuoi parlare con l’Europa?”, chiede il giornale americano a proprietà tedesca”.

Risposta: Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero che chiami appartiene a Giorgia Meloni.

In meno di un decennio, la leader del partito di destra Fratelli d’Italia è passata dall’essere liquidata come una pazza ultranazionalista all’essere eletta primo ministro d’Italia e ad affermarsi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono fare affari.

Anche se era stata spostata al centro, Meloni, che aveva iniziato la sua carriera politica come attivista nell’ala giovanile del Movimento Sociale Italiano neofascista e aveva elogiato il dittatore Benito Mussolini come “un bravo politico che ha fatto tutto quello che ha fatto per il bene dell’Italia” — è stata in prima linea in un’ondata che sta trascinando la politica europea verso l’estrema destra.

L’incapacità dei politici convenzionali di contrastare una narrazione ultranazionalista sempre più popolare e la loro volontà di collaborare con Meloni sulla scena europea, consentono al primo ministro italiano 47enne, che insiste nell’usare la forma maschile del suo titolo formale, Il Presidente del Consiglio — essere un uomo forte, capace di esercitare un potere enorme in un momento in cui il continente è carente di centristi potenti in grado di affrontarlo.

Il Governo Meloni fra i più stabili

Negli ultimi due anni Meloni ha consolidato il suo governo come uno dei più stabili mai esistiti nell’Italia del dopoguerra. Sebbene il Paese sia gravato da un debito pubblico pari al 137 percento del suo prodotto interno lordo, le previsioni economiche non sono così fosche da spaventare gli investitori stranieri attratti dall’ambiente politico insolitamente tranquillo.

L’aspetto curato e pratico di Meloni contribuisce all’immagine di stabilità. Dopo che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si è riferito al primo ministro come a una “stronza” (“stronza”) durante un comizio elettorale, il primo ministro si è presentato a un evento nella sua regione e ha salutato il politico dell’opposizione affermando: “Il presidente De Luca , Io sono quella stronza, Meloni. Come va”.

Lo scambio con De Luca

La clip dello scambio tra un De Luca visibilmente innervosito e la gelida Meloni, diventata rapidamente virale in Italia, ha rafforzato l’immagine del premier come un “alfa” schietto che, nonostante la sua minuta corporatura, riesce comunque a trasformarsi sui suoi rivali.

La stabilità del governo italiano è stata così sorprendente per gli osservatori esterni al Paese che molti non si sono accorti del regresso democratico, soprattutto per quanto riguarda la libertà di parola, verificatosi da quando Meloni è entrata in carica.

Meloni ha preso di mira i giudici italiani che hanno ritenuto illegali alcune politiche del suo governo e ha pubblicato post sui social media accusandoli di complottare contro di lei. Successivamente, diversi giuristi ricevettero minacce di morte e necessitarono della protezione della polizia. Il Consiglio d’Europa, uno dei massimi organismi per i diritti umani, ha recentemente avvertito che “le critiche eccessive ai singoli giudici … mettono a rischio la loro indipendenza”.

Invece di condannare l’erosione delle libertà civili in atto nell’Italia di Meloni, i leader dell’UE l’hanno liquidata come una questione interna. La volontà di guardare dall’altra parte ha una spiegazione semplice: mentre la politica di destra ha consolidato il suo potere in patria, ha anche lavorato duramente per convincere i vertici del blocco che è una partner fidata che li sosterrà sulla questioni chiave a cui tengono.

L’ascesa di Meloni ha coinciso con una presa di coscienza da parte dell’intera Unione sulla crisi migratoria, e la politica ha astutamente sfruttato la sua immagine gradevole per indirizzare l’UE verso l’approccio da lei preferito per affrontare la questione. Un sondaggio condotto su 6.000 cittadini dell’UE in vista delle elezioni del Parlamento europeo dello scorso giugno ha indicato “immigrazione e richiedenti asilo” come la seconda preoccupazione più importante per loro, e i partiti di estrema destra che chiedevano restrizioni hanno ottenuto significativi progressi in tutta l’Unione.

In collaborazione con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Meloni ha supervisionato la stipula di accordi storici con Tunisia, Mauritania ed Egitto che convogliano miliardi di euro verso regimi repressivi che tengono i migranti lontani dall’Europa intercettando le loro barche, rinchiudendoli in prigione o scaricandoli. nel deserto.

Più di recente, ha lanciato un audace piano per esternalizzare la detenzione dei migranti clandestini in Albania. I giudici italiani hanno sistematicamente escluso il piano in quanto illegale e ordinato il rimpatrio dei richiedenti asilo deportati nel paese balcanico, trasformando di fatto Meloni nel direttore di una costosa compagnia di crociere sponsorizzata dal governo che trasporta migranti avanti e indietro attraverso l’Adriatico. +

Né l’apparente fallimento del progetto, né il fatto che le idee del primo ministro italiano non siano necessariamente nuove, hanno impedito ai leader europei di guardare con ammirazione al “modello Meloni”. I leader del centro-sinistra come il tedesco Olaf Scholz hanno ripetuto a pappagallo le dichiarazioni del primo ministro italiano a favore dei “ritorni”. Il britannico Keir Starmer si è addirittura recato in pellegrinaggio a Roma per saperne di più sul programma, elogiando i “notevoli progressi” compiuti dai sostenitori della linea dura nel ridurre l’immigrazione irregolare.

I capi di governo dell’UE hanno manifestato il loro interesse per l’approccio di Meloni nel loro incontro dell’ottobre scorso, dove hanno concordato che “si dovrebbero prendere in considerazione nuovi modi per prevenire e contrastare l’immigrazione irregolare”. Von der Leyen ha preso a cuore questo messaggio e ora sta pianificando di lanciare una bozza di direttiva sui “rientri” già a febbraio.

I venti della politica stanno gonfiando le vele di Meloni. Con i tradizionali potenti di Parigi e Berlino praticamente fuori gioco, il primo ministro italiano sta beneficiando di un vuoto di potere che le lascia spazio per portare avanti le sue politiche. In un momento di debolezza per i leader convenzionali dell’UE, si è posizionata efficacemente come un ponte tra un’estrema destra la cui presenza nei governi europei è in costante crescita e i leader liberaldemocratici che la vedono come una rappresentante accettabile di un movimento che non condividono del tutto. capire.

La complicata relazione di Meloni con von der Leyen sottolinea il potere che esercita attualmente. Il presidente della Commissione ha trascorso mesi a corteggiare la leader di destra nel tentativo di riavere la sua rielezione alla carica di vertice avvenuta nel giugno scorso. Nonostante il premier italiano si sia notoriamente astenuto durante la votazione decisiva, von der Leyen ha comunque continuato a fare i salti mortali per restare dalla sua parte.

Quest’estate, i funzionari della Commissione hanno dichiarato a POLITICO che, nel tentativo di proteggere Meloni, von der Leyen ha ritardato la pubblicazione del rapporto sullo stato di diritto dell’UE perché notava le “tendenze negative” nella libertà dei media in Italia. A settembre von der Leyen si è spinta oltre per accontentare il primo ministro nominando il candidato italiano per la prossima Commissione, Raffaele Fitto, uno dei sei vicepresidenti esecutivi del collegio e affidandogli l’importante portafoglio di coesione.

La rielezione di Trump darà a Meloni ancora più slancio.

Di certo, il primo ministro italiano non è un “uomo che sussurra a Trump”. Il suo partito Fratelli d’Italia ha lavorato per stabilire legami profondi con il Partito Repubblicano, e la stessa Meloni è stata invitata a parlare alla folla al CPAC, il summit annuale degli iperconservatori degli Stati Uniti, nel 2022. Ma ha interagito solo con il presidente- elegge un paio di volte e non gode di una relazione altrettanto intensa con lui.

Eppure, mentre il primo ministro italiano potrebbe non essere molto al centro dell’attenzione di Trump, sembra essere adorato dal miliardario Musk, un fan delle sue politiche sull’immigrazione che ha applaudito la sua guerra alla magistratura e le ha recentemente conferito il Global Citizen Award dell’Atlantic Council a New York. Poco dopo le elezioni, il politico italiano ha descritto il CEO di Tesla come un “valore aggiunto” nell’attuale panorama politico e un potenziale “interlocutore” con l’amministrazione Trump.

La statura di Meloni in Europa trae vantaggio dalla percezione che lei faccia parte di un fenomeno politico vincente, un movimento globale di populisti ultranazionalisti. E il suo successo nel normalizzare la sua presenza al vertice della struttura di potere del blocco funge da tabella di marcia per personaggi come la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen.

Finora Meloni ha fatto leva sulla sua influenza soprattutto in Italia. La questione ora è se inizierà a mostrare i muscoli a livello internazionale e se — con un nuovo vento che soffia attraverso l’Atlantico — continuerà a comportarsi bene con istituzioni come l’UE e la NATO, o se, come suggerisce Bannon, ritornare alle sue radici di destra e sfidare lo status quo.