Giorgia Meloni ha replicato sui social alle parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che in un intervento televisivo l’aveva definita una “cortigiana”. “Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”, scrive la premier.

Meloni ha poi condiviso anche una definizione tratta da un dizionario: “Donna dai facili costumi, etera; eufem. prostituta”.