Ci sono foto destinate a restare negli annali della storia, tra queste merita un posto di rilievo l’immagine del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, in posa (a margine) nella foto di gruppo che ieri ha sancito la firma degli accordi di pace per Gaza. Era lei l’unica donna presente al vertice ‘Peace 2025’, tra gli oltre 20 leader giunti da varie potenze mondiali. Un’istantanea che potrebbe essere divisiva (in patria c’è chi l’accusa di avere atteggiamenti poco avanguardistici verso l’emancipazione femminile), ma, per una volta, diciamolo, sarebbe il caso di fare squadra, perché quello scatto la dice lunga su come va il mondo o almeno una buona parte di esso.

Ci diranno che è stato un caso o che, a fronte della presenza dei leader musulmani, non era cosa buona che lei fosse fisicamente troppo prossima a loro, in uno scatto così ufficiale. Eppure, sebbene non dovrebbe stupire, perché è così che vanno altri usi e costumi, inutile fare i finti tonti con polemiche ridondanti, non è mai indolore accettare una foto che rispetti quel grado di separazione. Ma ancor più di questa considerazione, ce ne sarebbero altre da fare, per esempio il perché di lei sia stato sottolineato che è “bellissima” (Trump) o che dovrebbe smettere di fumare per apparire “bene” (Erdoğan).

Dettagli e sfumature inutili, che Meloni è stata costretta a sopportare, con stile, anche se non ce lo verrà mai a dire, perché immaginiamo anche solo lontanamente quanto avrà dovuto stringere i denti ieri. Ci piace immaginarla così: mentre dice a se stessa: “Wow, questi commenti avanguardia pura”. È altrettanto improbabile che nei prossimi appuntamenti ufficiali emuli gli altri “big”, intrattenendo il suo interlocutore uomo con tali banalità. Quindi sì, per una volta, dovremmo essere tutte Giorgia Meloni, perché in una giornata del genere, qualcuno le avrebbe dovuto risparmiare domande e affermazioni afferenti all’universo beauty and health. Non solo, seppur consapevoli della rivoluzione conservatrice in atto (anche) in Occidente, volentieri l’avremmo vista scalare di due-tre posizioni verso il centro della scena. È chiedere troppo?