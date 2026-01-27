Il Questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto il divieto della manifestazione annunciata per oggi pomeriggio, 27 gennaio, in piazza Sant’Andrea delle Fratte, davanti alla sede nazionale del Partito Democratico. Il provvedimento della Questura di Roma è legato principalmente alla mancanza di formale preavviso all’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, elemento obbligatorio per l’organizzazione di eventi e cortei in luoghi pubblici.

Secondo quanto comunicato, la posizione dell’area individuata per il presidio è stata ritenuta non idonea a ospitare una manifestazione, trattandosi di uno spazio a ridosso della sede di uno dei principali partiti politici italiani. La decisione rientra nelle misure di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, aspetti centrali nella gestione di eventi a potenziale impatto sociale e politico nella Capitale.

Le motivazioni: sicurezza, politica e Giornata della Memoria

Alla base dello stop alla manifestazione non vi è soltanto la questione procedurale, ma anche una valutazione legata al contesto e ai contenuti dell’iniziativa. Da quanto appreso, il presidio si sarebbe ispirato sia alla contestazione del Partito Democratico — anche in riferimento al disegno di legge in materia di antisemitismo firmato, tra gli altri, dal senatore Graziano Delrio — sia al sostegno alla causa palestinese.

La concomitanza con la Giornata della Memoria del 27 gennaio ha rappresentato un ulteriore elemento di attenzione per le autorità.