Giovanni Donzelli: “”Quale 2-0? Da quando il centrodestra governa, il totale delle regionali è di 11-3 per noi”

“Se guardiamo a due mesi fa, il centrodestra avrebbe dovuto subire una batosta. Abbiamo perso, gli elettori hanno sempre ragione, e se ne deve prendere atto” ma “nelle tornate regionali, da quando siamo al governo, abbiamo vinto in 11 regioni e perso in 3. Il centrodestra conferma il suo consenso sul territorio”. Di questo ne è convinto, intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia.

Le parole di Giovanni Donzelli

E, intervistato da QN, Donzelli ribadisce: “Quale 2-0? Da quando il centrodestra governa, il totale delle regionali è di 11-3 per noi. Mai visto un consenso così diffuso dopo due anni di governo”. Per Donzelli, “bisogna sempre avere rispetto del voto. Se Tesei, che secondo noi ha ben lavorato e meritava la ricandidatura, non è riuscita a convincere gli elettori, significa che qualcosa è mancato – afferma -. Analizzeremo i risultati e li studieremo senza drammi, perché la politica vive di alternanza”.