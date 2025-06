L’amministrazione Trump deve riprendere l’emissione di passaporti con il genere X, o con un genere diverso da quello di nascita per i transgender e coloro che si identificano non binari.

Lo ha stabilito il giudice Julia Kobick, che ha preso questa decisione dopo aver concluso che la politica adottata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in seguito a un ordine esecutivo firmato da Trump dopo il suo insediamento, probabilmente discriminava sulla base del sesso ed era radicata in un pregiudizio irrazionale nei confronti degli americani transgender, violando in questo modo il Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Il giudice, che è stata nominata dal precedente presidente Joe Biden, ha quindi deciso di sospendere l’applicazione della politica nei confronti di titolari di passaporto transgender, non binari e intersessuali.

La sua decisone è stata approvata da Li Nowlin-Sohl, l’avvocata che ha seguito il caso presso l’American Civil Liberties Union. La decisione presa dalla Kobick, per Li Nowlin-Sohl è “una vittoria fondamentale contro la discriminazione e per la giustizia eguale davanti alla legge”.

Di diverso avviso la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly, che in una dichiarazione ha definito la decisione “l’ennesimo tentativo di un giudice ribelle di ostacolare l’agenda del presidente Trump e promuovere un’ideologia di genere radicale che sfida la verità biologica”.