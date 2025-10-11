Se c’è uno slittamento antisemita a sinistra? “Io ho sempre partecipato alla Sinistra per Israele, però ritengo che al mondo ebraico nessuno ha fatto più male di Netanyahu. Poi, però, nei partiti arriva questa signora Albanese, dice le cose più infami e continua a circolare. Quando ha avuto il coraggio di dire che Segre non è lucida perché è stata parte, Dio la perdoni…Io mi aspetterei che qualcuno dica con te non ci parlo più”. Lo ha detto l’ex premier Giuliano Amato alla festa del Foglio.

Sulle manifestazioni per Gaza, Amato ha argomentato: “Il combustibile delle manifestazioni che sono ‘per’, in questo caso ‘per la pace’ è essere contro. Ad esempio, io sono per la pace e sono contro chi fa morire” i palestinesi”.

Di fronte all’accordo di pace, “io mi aspetterei che il giorno che ostaggi verranno rilasciati qualcuno vada ad esprimere un po’ di gioia”, “per dimostrare che il ‘per’ era vero e non era solo l’alibi del contro”.