“Il governo – ha detto Giuseppe Conte a Pomigliano d’Arco (Napoli) dove ha partecipato al presidio dei lavoratori Trasnova ai cancelli dello stabilimento Stellantis – ha tolto 4,6 miliardi per l’automotive per destinarli ad armi e difesa. Tutto questo non va assolutamente bene e noi non vogliamo inviare armi, i lavoratori non lo chiedono, i cittadini non vogliono nuove armi: vogliono lavoro, vogliono sicurezza”.

Le parole di Conte

Con Conte c’era anche una delegazione di parlamentari del M5s, Francesco Silvestri, Carmela Auriemma, Alessandro Caramiello, Luigi Nave, Dario Carotenuto, Pasqualino Penza. “Per quel che riguarda il loro futuro e con i nostri emendamenti vogliamo che siano ripristinati questi fondi destinati all’automotive – ha aggiunto – ma soprattutto ci batteremo anche in Europa per un fondo Shure che vogliamo che accompagni la transizione nel campo dell’automotive con 100 miliardi in due anni. Abbiamo già l’emendamento e chiederemo una variazione di bilancio”.